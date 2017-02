Au moins trois Patriots n'iront pas à la Maison-Blanche

(98,5 Sports) - Un troisième membre de l'équipe championne du Super Bowl a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de visiter la Maison-Blanche.

Le secondeur de ligne Dont'a Hightower l'a confirmé mercredi à ESPN disant simplement qu'il était déjà allé et qu'il n'avait pas envie d'y retourner.

"Been there, done that," Dont'a Hightower said, also noting he didn't go to White House in 2014 w/ Pats. Had previously been with Alabama.