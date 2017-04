Auclair signe avec Tampa Bay, Seattle choisit Justin Senior

MONTRÉAL - Quelques instants après la conclusion du repêchage de la Ligue nationale de football samedi, l'ailier rapproché Antony Auclair a paraphé une entente de trois ans avec les Buccaneers de Tampa Bay à titre de joueur autonome.

L'agent d'Auclair, Sasha Ghavami, a confirmé la nouvelle en début de soirée. Les détails financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés.



Classé 19e parmi tous les ailiers rapprochés disponibles en prévision de la séance de sélection de la NFL, l'ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval avait attiré 17 équipes de la ligue lors de sa journée ?Pro Day? en mars.



Auclair, qui est originaire de Notre-Dame-des-Pins, dans la région de la Beauce, est aussi le septième espoir en vue du repêchage de la LCF, qui aura lieu le 7 mai.



Plus tôt samedi, le bloqueur montréalais Justin Senior avait été choisi en sixième ronde, 210e au total, par les Seahawks de Seattle.



Porte-couleurs de l'Université de Mississippi State, où il a évolué pendant les trois dernières saisons à titre de partant, Senior a reçu en 2016 le trophée Kent Hull, remis au meilleur joueur de ligne à l'attaque dans tout l'État du Mississippi.



Senior, qui mesure six pieds cinq pouces et pèse 331 livres, est l'espoir numéro de la séance de sélection de la LCF.