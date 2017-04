Barack Obama et de nombreux joueurs assistent aux funérailles de Rooney

PITTSBURGH - Les priorités de Dan Rooney ont toujours été claires. La famille. Le football. La foi. L'Irlande.

C'est dans cet ordre que le président de longue date des Steelers de Pittsburgh prenait la vie, même si à l'occasion les priorités s'entremêlaient.



Les funérailles d'une durée de 90 minutes de Rooney, décédé à 84 ans jeudi, ont donné un aperçu de l'homme qui a transformé une concession moribonde en dynastie; a aidé à moderniser la NFL; et a tenté d'atténuer les tensions régionales en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Irlande.

Et en plus de tout cela, il est resté le gars du quartier nord de Pittsburgh connu sous le nom de ?Dan?.



Dans l'assistance, il y avait des centaines de joueurs actuels et anciens, les membres du Temple de la renommée Joe Greene et Franco Harris aux vedettes actuelles Ben Roethlisberger et Antonio Brown, que Rooney considérait comme ses fils et petits-fils.

Assis au centre, on notait le commissaire de la NFL Roger Goodell et son prédécesseur, Paul Tagliabue, des hommes qui s'appuyaient beaucoup sur les conseils de Rooney.



Devant, il y avait son bon ami et ancien président Barack Obama et l'ex-secrétaire d'état John Kerry, présent pour rendre hommage à l'héritage de Rooney et offrir du réconfort à son épouse Patricia, à son fils Art II et au reste de ce qui est considéré comme la première famille de la ville.



Rooney s'est révélé un acteur important au sein de la ligue. Il a contribué au développement de la «Rooney Rule», un règlement qui contraint les équipes de la NFL à rencontrer des candidats des minorités visibles pour combler un poste d'entraîneur-chef ou encore au sein de l'administration.

Il a également été un acteur clé dans les négociations de travail et dans le processus d'expansion de la NFL.



Sous son impulsion, les Steelers sont devenus, en 2007, la première équipe dirigée par un entraîneur-chef noir, Mike Tomlin.