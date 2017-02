Boris Bede demeure avec les Alouettes

(98,5 Sports) - Le botteur Boris Bede n'a pas fait long feu sur le marché des joueurs autonomes de la LCF.

Les Alouettes ont annoncé l'avoir réembauché, mardi.

Bede, un Français de 27 ans, était devenu joueur autonome aujourd’hui sur le coup de midi.

«J'ai eu la chance de travailler étroitement avec Boris depuis ses débuts chez les professionnels et j'ai confiance qu'il a le potentiel d'être un botteur multidimensionnel et dominant dans cette Ligue, a commenté le directeur général des Alouettes Kavis Reed. Il possède une jambe extrêmement puissante et nous souhaitons qu'il se développe pour devenir un joueur d'impact pour notre équipe.»



Le puissant botteur en sera à sa troisième saison avec les Alouettes. Il a pris part à 28 rencontres de saison régulière durant sa jeune carrière professionnelle.