Cam Newton sera opéré à l'épaule droite

CHARLOTTE, N.C. - Le quart des Panthers de la Caroline Cam Newton subira une intervention chirurgicale le 30 mars afin de réparer une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Le porte-parole des Panthers, Steve Drummond, a déclaré que Newton, qui est droitier, ratera le mini camp ainsi que les activités de l'équipe des prochains mois, bien qu'il devrait être de retour à temps pour l'ouverture du camp d'entraînement, en juillet.



Âgé de 27 ans, Newton s'est blessé lors de la semaine 14, contre les Chargers de San Diego. Il a complété le match - et la saison - sans rater une seule répétition. Les Panthers espéraient qu'une période de repos jumelée à de la rééducation régleraient le problème, mais il a finalement été déterminé que le joueur par excellence de la saison 2015 devait passer sous le bistouri.



L'équipe a également annoncé que l'ailier défensif Charles Johnson (dos) et le receveur Damiere Byrd (genou) devront aussi être opérés et rateront les activités d'équipe des prochains mois.