Cette fois-ci, Ricky Ray sera à son poste

(98,5 Sports) - Si les Alouettes de Montréal l'ont emporté 21-9 la semaine dernière contre les Argonauts de Toronto, le deuxième duel en huit jours contre cette même formation pourrait être plus ardu.

Samedi soir, la troupe de Jacques Chapdelaine se mesurera à nouveau aux Argonauts de Toronto et la partie aura lieu au BMO Field.

Pour ce deuxième duel en huit jours, les Argos pourront compter sur les services de leur vétéran quart, Ricky Ray.

«Ce sera important de connaître une meilleure deuxième demie et de jouer 60 minutes, mais il faut comprendre que nous avions perdu quelques joueurs en raison de blessures et le plan de match a changé, a observé l'entraîneur Jacques Chapdelaine. Cela dit, nous nous sommes retrouvés dans la zone payante quelques fois et nous aurions pu aller chercher plus de points.»



Blessé à l'épaule, Ray a raté les deux dernières semaines de jeu. Reconnu pour ses prouesses offensives dans les air, Ray sera de retour à son poste contre les Als.

«La constance, c'est de ne pas se laisser prendre à commettre des erreurs. Nous ne pouvons pas nous approcher si près de la zone des buts et se tirer dans le pied avec des pénalités, a affirmé le quart des Alouettes, Darian Durant. C'est arrivé trop souvent cette saison et il faut tous garder notre concentration.»



Une première à l'étranger?



Même si elle occupe actuellement le premier rang de l'Est, la formation montréalaise n'a toujours pas signé une victoire à l'étranger cette saison, s'inclinant à trois reprises.

«C'est une question de bien terminer les matchs et de faire les jeux importants pour scier les jambes de notre adversaire», a exprimé Durant.



«Nous aurions pu obtenir un meilleur résultat lors de certaines parties à l'étranger, a ajouté Chapdelaine. Il y a des choses hors de notre contrôle et que nous devrons améliorer sur les terrains adverses, mais nous avons hâte de stabiliser nos performances sur la route.»



Une victoire à Toronto permettrait aux Alouettes de détenir le bris d'égalité, advenant que les deux équipes se partagent le sommet de la section Est au terme de la saison ou qu'elles soient à égalité pour l'une des positions donnant accès aux éliminatoires.



«Nous avons abordé le dernier match comme si c'en était un de séries, mais nous savons que les Argonauts vont connaître une meilleure partie et qu'ils voudront reprendre la première position. Nous nous rendons dans un endroit hostile, mais cet affrontement est très important pour nous et nous serons prêts», a conclu Durant.

(Avec La PC)