Derek Carr devient le quart le mieux payé de la NFL

(98,5 Sports) - Le quart-arrière des Raiders d'Oakland Derek Carr a accepté une prolongation de contrat de cinq ans qui lui permettra de demeurer avec l'équipe jusqu'en 2022.

Le pacte, d'une valeur de 125 millions $ US, entre en vigueur dès la saison prochaine.

Now it's done ?! From the jump I've wanted to be a Raider 4 life. One step closer to that! Blessed!!! Business done! Let's just play now!!!