Deux interceptions coulent les Alouettes à Toronto

On en parle en ondes : L'après-match des Alouettes du 8 juin 2017. (9:52) Publié le jeudi 08 juin 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Derek Aucoin

TORONTO - Awkasi Owusu-Ansah et Aaron Berry ont retourné des interceptions pour des touchés en première demie et les Argonauts de Toronto ont arraché une victoire de 24-20 aux Alouettes de Montréal lors du premier match préparatoire des deux équipes.

Aucune des deux formations n'a été particulièrement étincelante à l'attaque lors de ce match joué devant une foule estimée à environ 2000 spectateurs au BMO Field, et lors duquel les deux clubs n'ont fait jouer que très peu de partants.

Jimmy Ralph, une recrue embauchée à titre de joueur autonome, a marqué l'unique touché offensif des Argonauts, sur une passe de dix verges du quart Cody Fajardo à 2:07 du quatrième quart. Ce majeur permettait aux Argonauts de se bâtir une avance de 24-9, après des placements de 46 et de 23 verges de Boris Bede, le botteur de précision des Alouettes, au troisième quart.

Bede a réussi quatre placements, dont un de 49 verges sur le dernier jeu de la première demie, ce qui réduisait l'avance des Argonauts à 18-3.

Après s'être fait refuser un touché à la suite d'une punition plus tôt au quatrième quart, les Alouettes ont réussi à franchir la ligne des buts lorsque le quart recrue Matthew Shiltz a rejoint George Johnson sur un jeu de 13 verges avec un peu moins de deux minutes à jouer au quatrième quart. Shiltz et Johnson ont de nouveau uni leurs efforts lors de la transformation de deux points, portant le score 24-20.

Étonnamment, les Alouettes ont choisi d'effectuer un long botté de reprise, permettant aux Argonauts de reprendre le ballon à leur ligne de 31 verges avec 1:44 à écouler. Les Argonauts ont réussi à écouler le temps.

Le quart Vernon Adams fils a joué pendant presque toute la première demie pour les Alouettes, mais n'a complété que quatre de ses 12 passes pour des gains de 64 verges et deux interceptions.

Jacoy Harris a complété neuf passes en 15 tentatives pour des gains de 110 verges et une interception avant que Shiltz ne le remplace au quatrième quart. Shiltz a tenté dix passes et en a complété six, pour des gains de 69 verges.

Owusu-Ansah a marqué le premier majeur de la rencontre à 4:41 du premier quart après avoir intercepté une passe d'Adams et franchi les 41 verges le séparant de la zone payante.

Berry a intercepté la première passe de Harris et retourné le ballon sur une distance de 80 verges à 12:18 du deuxième quart.

Il s'agissait d'un premier match pour Marc Trestman, le nouvel entraîneur-chef des Argonauts. Trestman a aussi renoué avec l'équipe qu'il a dirigée pendant cinq saisons, entre 2008 et 2012, et avec laquelle il a gagné la coupe Grey en deux occasions avant d'accepter le poste d'entraîneur-chef avec les Bears de Chicago.

Les Alouettes compléteront leur calendrier préparatoire jeudi prochain en accueillant les champions de la Coupe Grey, le Rouge et Noir d'Ottawa. Ils disputeront leur premier match de la saison régulière le 22 juin, à Montréal, contre les Roughriders de la Saskatchewan.