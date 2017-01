Dion Lewis amène les Patriots en finale d'association

FOXBOROUGH, Mass. - Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont de retour en terrain connu: le match de championnat de l'Association Américaine.

Dion Lewis a capté une passe de touché de 13 verges et il a retourné un botté sur une distance de 98 verges pour un majeur, aidant les Patriots à vaincre les Texans de Houston 34-16, samedi soir, et atteindre le match de championnat de l'Association américaine pour une sixième fois de suite. Il s'agit d'un record de la NFL.

Lewis est devenu le cinquième joueur de l'histoire des Patriots à inscrire trois touchés dans une partie éliminatoire, lorsqu'il a franchi la zone des buts sur une distance d'une verge, au quatrième quart. Il est le premier joueur de l'ère du Super Bowl à réussir un touché au sol, un par la passe et un sur un retour de botté lors d'un match éliminatoire.



« J'ai entamé cette partie comme si j'allais participer à tous les jeux. C'est la façon dont je me prépare, a insisté Lewis. Quand ça arrive, je ne suis pas surpris du tout. Je suis toujours prêt. »



Les Patriots ont surmonté un bel effort de la défensive des Texans, la meilleure de la NFL, qui a intercepté Tom Brady à deux reprises. Elle a également causé un troisième revirement sur les unités spéciales.



Les Texans ont toutefois manqué d'attaque et ils n'ont pu profiter des erreurs des Patriots, se contentant de deux placements à la suite des deux interceptions aux dépens de Brady.



Les Patriots ne menaient que 17-13 à la demie, mais ils ont accentué leur avance à 24-13, au troisième quart, lorsque Brady a rejoint James White sur une distance de 19 verges pour le touché.



Par la suite, le quart des Texans, Brock Osweiler, a été victime de trois interceptions et les Texans n'ont réussi qu'un seul placement.



Il s'agissait du premier gros match de Lewis cette saison, lui qui a raté les huit premières parties de la campagne parce qu'il se remettait d'une intervention chirurgicale au genou gauche.



Brady a réussi 18 de ses 38 passes pour des gains aériens de 287 verges. Il a réussi deux passes de touché et la foule l'a acclamé, tard dans le match. Julian Edelman a été le receveur le plus efficace du grand numéro 12, captant huit de ses passes pour des gains de 137 verges.



Osweiler a complété 23 de ses 40 tentatives par la voie des airs et il a amassé 198 verges.



« Nous devons trouver une façon de capitaliser sur nos occasions contre une bonne équipe de la sorte, a mentionné Osweiler. C'est de ma faute et je vais effacer tout ça. »



Les Patriots accueilleront maintenant le gagnant du duel de dimanche opposant les Steelers de Pittsburgh aux Chiefs de Kansas City.



« Peu importe qui nous affrontons la semaine prochaine, ce sera une très bonne équipe, a indiqué Brady. Nous devrons jouer mieux que ce soir. »