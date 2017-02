Du sang neuf à la ligne à l'attaque des Alouettes

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont ajouté du sang neuf à leur ligne à l'attaque en obtenant le vétéran Brian Simmons, des Tiger-Cats de Hamilton.

En retour, la formation de Kavis Read a cédé le demi défensif Ethan Davis.



En six saisons dans la Ligue canadienne, Simmons, un colosse de six pieds cinq, 317 livres, a joué pour les Tiger-Cats et les Eskimos d'Edmonton. Le footballeur de 31 ans a été partant pour les 71 matchs de saison régulière auxquels il a pris part.



Simmons a été nommé au sein de l'équipe d'étoiles de la section Est en 2014. Il a décroché le titre de joueur de ligne par excellence des Tiger-Cats la même année. Il a disputé deux finales consécutives de la Coupe Grey en, 2013 et 2014.



Le natif de Raleigh, en Caroline du Nord, a participé au camp d'entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2010.