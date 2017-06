Durant et Jackson veulent faire revivre les glorieuses années des Alouettes

LENNOXVILLE - Le nouveau quart partant des Alouettes, Darian Durant, se rappelle des années où disputer un match au stade Percival-Molson de l'Université McGill était très intimidant. Son nouveau receveur Ernest Jackson et lui souhaitent faire revivre ces glorieuses années aux partisans montréalais.

«J'ai bien hâte de rencontrer mes nouveaux partisans. À chaque fois que je jouais à McGill comme visiteur, je trouvais que c'était un endroit difficile où évoluer. Je veux ramener cette ambiance», a lancé Durant à sa sortie du Coulter Field de l'Université Bishop's, mercredi, tandis que Jackson a parlé de «ramener la ténacité qui caractérisait les Alouettes il y a quelques saisons».



«Je ne ressens pas de pression d'être le quart des Alouettes. Je vois ça comme une occasion extraordinaire, a ajouté Durant. En Saskatchewan, il y a beaucoup de pression. Mais il s'agit ici d'une belle opportunité pour un nouveau directeur général, un nouvel entraîneur-chef, un nouveau quart de repartir à neuf et de ramener le football des Alouettes au niveau où il se trouvait il y a quelques années. Si je joue de la même façon que j'ai joué tout au long de ma carrière, nous connaîtrons du succès.»



Acquis en janvier des Roughriders de la Saskatchewan, Durant, qui a complété 2226 passes pour plus de 28 500 verges et 152 touchés en quelque 10 saisons, participera jeudi à son premier match dans son nouvel uniforme et devant ses nouveaux partisans, face au Rouge et Noir d'Ottawa.

Blessé au genou gauche, il a manqué une partie du camp et n'a pas pu se faire justice.



«Ça a été un camp difficile, mais j'ai été en mesure d'assister aux réunions à tous les jours, de me tenir au courant de tout ce qui se passait avec les receveurs, a-t-il expliqué. Je n'ai pas pu physiquement prendre part aux exercices, mais je pense qu'on a réussi à créer une chimie et (jeudi) soir, ce sera une occasion en or de voir où on en est.»



«Tout se passe très bien jusqu'ici avec Darian, a pour sa part indiqué Jackson. Il fait des lectures incroyables et nous apprenons à connaître nos langages corporels, question de nous trouver à tout moment sur le terrain. Je pense que cette attaque peut être excellente cette saison.»



«Je suis heureux d'être là où je suis, je suis aussi heureux de voir à quel niveau se situe notre attaque, a dit Durant. J'ai bien hâte de me retrouver sur le terrain et de voir réellement où nous en sommes et ce qui reste à travailler pour la semaine no 1.»



Au moment de rencontrer les médias, Durant ne savait pas quelle portion du match allait lui être confiée par l'entraîneur-chef Jacques Chapdelaine.



«Je ne sais pas combien de séries je jouerai, je ne me suis pas assis avec l'entraîneur encore. Mais je lui laisse ça. Ce que je sais, c'est que je veux jouer le plus possible.»



Nous avons eu la réponse quelques minutes plus tard: Durant amorcera la rencontre et disputera au moins le premier quart.