Duron Carter signerait avec les Roughriders

REGINA - Les Roughriders de la Saskatchewan auraient fait signer un contrat au receveur de passes Duron Carter.

Selon une source proche de la Ligue canadienne de football, les Roughriders devraient confirmer la nouvelle plus tard jeudi.



En 14 matchs avec les Alouettes de Montréal la saison dernière, Carter, un athlète de six pieds cinq pouces et 205 livres, a capté 61 passes pour des gains de 938 verges et cinq touchés.



Les Alouettes l'ont libéré le 17 octobre avant la fin du calendrier régulier.



Carter a été mêlé à deux controverses l'an dernier.



Il a été suspendu pendant un match par la LCF pour être entré en contact avec l'entraîneur-chef du Rouge et Noir d'Ottawa, Rick Campbell, après avoir inscrit un touché. Il a aussi eu une dispute avec un coéquipier, le quart Rakeem Cato.



Carter, qui est le fils de l'ancien receveur de la NFL Cris Carter, un membre du Temple de la renommée du football, a réalisé 185 attrapés et 17 touchés en un peu plus de deux campagnes avec les Alouettes. Lors de ces deux saisons, il a amassé 2877 verges par la voie des airs.



Il a également passé la saison 2015 avec l'équipe d'entraînement des Colts d'Indianapolis, dans la NFL.



La saison dernière, Naaman Roosevelt a été le meilleur receveur chez les Roughriders avec 76 attrapés, dont deux pour des touchés, et des gains de 1095 verges même s'il a manqué sept rencontres en raison d'une blessure à un genou.