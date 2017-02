Duvernay-Tardif, les deux pieds sur terre

MONTRÉAL - S'il admet que c'est présentement un peu plus difficile de se concentrer sur la médecine, Laurent Duvernay-Tardif jure qu'il ne mettra pas de temps à se recentrer.

C'est que l'étudiant de l'Université McGill et garde à droite des Chiefs de Kansas City vient de parapher une prolongation de contrat de cinq ans, évaluée à 41,25 millions $ US par plusieurs médias américains, et dont 20 millions $ sont garantis.



Un peu surpris, voire secoué, de toucher une pareille somme, le Montréalais de 26 ans ne compte pas faire d'extravagance. Il souligne plutôt que cette manne pourra servir à mener à bien plusieurs projets qu'il caresse.



Le colosse de six pieds cinq, 321 livres, a parlé de la signature de ce nouveau contrat en compagnie de son agent et ami, Sasha Ghavami, à la boulangerie tenue par ses parents, à Montréal.



C'est le clan Duvernay-Tardif qui a relancé les Chiefs au sujet de cette prolongation de contrat. Quand les Chiefs ont démontré leur intérêt, trouver la durée et le montant satisfaisants pour les deux parties n'a pas été difficile à faire.

«J'aurais été heureux avec six fois moins d'argent, a reconnu LDT, mardi matin. Je ne pensais pas que je valais ça... j'étais complètement dans le champ!»



Duvernay-Tardif a disputé 30 rencontres, dont 27 comme partant, au cours des deux dernières campagnes. Il lui restait toujours une année à son premier contrat, après quoi, il aurait pu profiter de l'autonomie complète. Le fait que les Chiefs acceptent maintenant de le renégocier démontre à quel point ils tiennent à lui.

«Kansas City a misé sur mon potentiel et j'ai ensuite dû prouver que je pouvais jouer à ce niveau, la marche a été haute», a-t-il expliqué.



Ce contrat lui consent également le quatrième plus haut salaire parmi les gardes du circuit, une autre belle marque de reconnaissance de la part de la formation du Missouri.



Ne restera plus qu'à Duvernay-Tardif et à la faculté de médecine de l'Université McGill à s'entendre sur les termes de sa résidence une fois son diplôme obtenu, en 2018. Une chose est certaine: Duvernay-Tardif a toujours eu pour objectif de fouler les terrains de la NFL avec son diplôme en poche. Il ne compte pas y déroger.

«Andy Reid (son entraîneur avec les Chiefs) m'a toujours dit que le fait que je continuais à étudier la médecine pendant la saison morte était un atout. J'apprécie ça.»