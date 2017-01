En éliminant les Chiefs, les Steelers ont rendez-vous avec les Patriots

KANSAS CITY, Mo. - Qui a besoin d'atteindre la zone des buts quand Le'Veon Bell fait avancer les chaîneurs et Chris Boswell réussit six placements, un record de la NFL en séries?

Ajoutez à cela une défensive coriace et les Steelers de Pittsburgh ont accédé au match de championnat de l'Association Américaine en défaisant les Chiefs de Kansas City 18-16, dimanche.

Les Steelers ont eu droit à un autre cadeau des Chiefs avant d'obtenir un rendez-vous avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche prochain, afin de gagner une place pour le prochain Super Bowl.

Spencer Ware a franchi la ligne des buts sur une distance d'une verge pour réduire l'écart à 18-16. Les Chiefs ont ensuite réussi un converti de deux points pour créer l'égalité, mais le bloqueur Eric Fisher a été pénalité pour avoir accroché, annulant la réussite. La tentative suivante a échoué.

Avec 2:43 à jouer, Justin Gilbert a mal joué sur un retour de botté et il a été plaqué à la ligne de cinq des Steelers. Ben Roethlisberger a toutefois rejoint Antonio Brown sur une distance de sept verges, lors d'un troisième essai, et les Steelers ont pu écouler les dernières secondes. Les Chiefs n'ont pas gagné un match de séries éliminatoires à domicile depuis 1994, une disette de cinq parties.

Les points ont fusé dans les premières minutes de la rencontre, mais le rythme a par la suite diminué, ce qui a permis à Boswell d'effectuer une démonstration de placement. Il en avait également réussi six contre les Bengals de Cincinnati, plus tôt dans la saison. Bell s'est quant à lui contenté de faire le travail au sol, amassant 170 verges par la course, un record d'équipe. Il en avait obtenu 167 au sol contre les Dolphins de Miami, la semaine dernière.

Les Steelers sont devenus la première formation à gagner un match éliminatoire sans inscrire un touché depuis les Colts d'Indianapolis, lors du premier tour de l'Américaine, en 2006.