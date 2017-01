Falcons-Packers: qui va poursuivre sur sa lancée?

ATLANTA - La finale de l'Association nationale semble inégale, mais pas sur le terrain.

Les Falcons d'Atlanta et les Packers de Green Bay sont sur des lancées et on s'attend à un duel offensif, dimanche au Georgia Dome, avec une place au Super Bowl en jeu.

Mais quand on pense à l'historique des deux équipes, les Packers ont largement l'avantage.

Le Lambeau Field, les têtes de fromage, 13 championnats de la NFL, quatre titres du Super Bowl, la neige et le froid et le vert et or.

Les Falcons? En 51 saisons, ils ont participé une seule fois au Super Bowl et n'ont jamais gagné de championnat. Pendant la majorité de leur existence, les Falcons ont été tourmentés par des propriétaires ineptes, des mauvais choix au repêchage et des transactions catastrophiques, comme lorsqu'ils ont échangé un jeune quart au bras puissant au début des années 1990.



Brett Favre a finalement connu une carrière plutôt bonne avec les Packers...



Et le successeur de Favre comprend les répercussions de ses performances au sein de la légende d'une telle équipe.



« Il n'y a pas d'autres places comme ici dans notre sport, a dit le quart des Packers Aaron Rodgers, qui a aidé les siens à remporter leurs huit derniers matchs. En tant qu'amateur de l'histoire du football et de partisans depuis un jeune âge, je comprends à quel point c'est spécial de porter les couleurs des Packers. C'est une équipe qui existe depuis 1919 et elle va encore exister pendant longtemps après ma carrière. »



Les Falcons n'ont pas le même genre d'héritage sur lequel construire. Mais ils comptent sur la meilleure offensive du circuit menée par le quart Matt Ryan - et l'avantage du terrain.



Le Georgia Dome, qui sera démoli après la saison et remplacé par le Mercedes-Benz Stadium, était très bruyant la semaine dernière face aux Seahawks de Seattle. Et la victoire surprise des Packers face aux Cowboys de Dallas a permis aux partisans des Falcons de se rendre une dernière fois dans le stade de 70 000 places.



Les joueurs des Falcons ne font que regarder devant. Le passé leur importe peu.



« Les gars qui jouaient ici en 1999 ne sont plus là, a rappelé l'ailier défensif Dwigth Freeney. Les gars qui jouaient à Green Bay en 1995 non plus. »