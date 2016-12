Fin de match excitante entre les Packers et les Bears

CHICAGO - Aaron Rodgers a rejoint Jordy Nelson sur 60 verges pour mettre la table pour le placement victorieux de 32 verges de Mason Crosby alors que les dernières secondes s'écoulaient, dimanche, et les Packers de Green Bay ont battu les Bears de Chicago 30-27.

Il s'agissait du match disputé dans la température la plus froide en après-midi à Chicago.



Ty Montgomery a amassé 162 verges au sol et deux touchés et les Packers (8-6) ont signé un quatrième gain de suite malgré qu'ils ont bousillé une avance de 17 points au quatrième quart.



Ils ont aussi devancé les Vikings du Minnesota au deuxième rang de la section nord de l'Association nationale et ont réduit l'écart à un match avec les Lions de Detroit, puisque les Vikings ont perdu à Indianapolis et que les Lions se sont inclinés face aux Giants de New York.



Les Bears (3-11) ont créé l'égalité grâce à un placement de Connor Barth avec 1:19 à écouler. Les Packers ont repris le ballon à leur ligne de 27, et sur un troisième essai, Rodgers a décoché une longue passe en plein centre du terrain à Nelson.



Alors qu'ils n'avaient plus aucun temps d'arrêt, les Packers ont mis un genou au sol avant le placement de Crosby.