Grosse prise pour les Falcons

FLOWERY BRANCH, Ga. - Les Falcons d'Atlanta ont amélioré leur ligne défensive en s'entendant avec le joueur étoile Dontari Poe.

Le plaqueur de six pieds trois, 346 livres, se joint ainsi à Vic Beasley et Grady Jarrett, qui ont réussi trois sacs dans le dernier Super Bowl.



Le directeur général, Thomas Dimitroff, a annoncé l'embauche, jeudi. Il a décrit le footballeur de 26 ans comme étant ?un gros joueur capable de repousser la pochette protectrice?.



Poe s'est aligné avec les Chiefs de Kansas City depuis qu'il a été sélectionné au premier tour. Il a amorcé 76 matchs et réussi 13 sacs en cinq saisons, en plus de prendre part au Pro Bowl en 2013 et 2014.



La saison dernière, Poe a récolté 1,5 sacs, rabattu trois passes et provoqué un échappé.



Les Falcons cherchaient à ajouter de la profondeur à leur défensive depuis qu'ils ont libéré Tyson Jackson.