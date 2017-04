«J'aurais détesté devoir amener mon équipe à Las Vegas le samedi soir...» John Madden

(98,5 Sports) - La Ligue nationale de hockey (LNH) a été le premier circuit de sport circuit professionnel à s'installer Las Vegas, capitale mondiale du jeu. Les Golden Knights feront leurs débuts dès la saison prochaine.

La National Football League (NFL) n’a pas tardé à réagir alors que le propriétaire des Raiders Oakland, Mark Davis, a obtenu l’approbation des gouverneurs du circuit, à 31 contre 1, pour déménager son équipe à «Sin City».

Davis projette la construction d’un stade de 65,000 sièges au coût de 1,9 milliard$, dont 750 millions$ viendront d’une taxe sur les hôtels. Ce montant sera la plus grosse contribution d’argent public pour la construction d’un stade.

Alors que les Golden Knights viennent d’annoncer l’embauche de Gerard Gallant au poste d’entraîneur-chef, une légende du football émet des réserves quant à la pertinence d’équipes des ligues majeures dans un marché avec autant de pièges pour des athlètes dont les porte-monnaie sont bien garnis que celui de Las Vegas.

John Madden, ancien entraîneur des Raiders d’Oakland champions du Super Bowl, analyste à la retraite des matchs de football et membre du Temple de la renommée du football, s’explique mal que la NFL ait accepté si facilement de transférer une équipe à Las Vegas.

«J’aurais détesté devoir amener mon équipe là, a déclaré Madden dans une entrevue à SiriusXM NFL Radio. J’aurais détesté voir mon équipe à Las Vegas le samedi soir précédent un match… toutes les équipes ont des joueurs à problèmes.»

Madden fait référence à ces joueurs qui ont des problèmes de comportement.

Plutôt que de loger son équipe à Las Vegas, John Madden l’aurait plutôt fait séjourner à Mohave en Arizona, à plus de 175 KM de Vegas ou à tout le moins le plus loin possible des tentations.