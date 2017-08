Jalen Collins encore une fois suspendu pour dopage

FLOWERY BRANCH, Géorgie - Pour une deuxième année de suite, le demi de coin Jalen Collins, des Falcons d'Atlanta, va rater le début de la campagne en raison d'une suspension pour dopage.

Cette fois, la suspension est de 10 rencontres.



La NFL a annoncé dimanche que Collins était suspendu sans salaire pour les 10 premiers matchs de la saison 2017. Il avait été suspendu pour les quatre premières rencontres en 2016.



Choix de deuxième tour des Falcons en 2015, Collins a aussi déjà reconnu qu'il avait échoué à des tests antidopage à l'Université Louisiana State.



Collins a amorcé six rencontres la saison dernière et a réussi deux interceptions. Ses responsabilités avaient augmenté en raison de la blessure au demi de coin étoile Desmond Trufant.



Trufant et Robert Alford devraient être les demis de coin partants des Falcons cette saison.