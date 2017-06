(98,5 Sports) - Après Alan-Michael Cash et Winston Venable, les Argonauts de Toronto pourraient bien embaucher un autre ancien joueur des Alouettes.

Libéré lundi matin par les Oiseaux, le secondeur étoile est déjà dans la mire de son ancien directeur général, Jim Popp.

Popp a déjà confirmé son intention de le ramener dans son giron au sein de l'organisation des Argonauts de Toronto.

Woods, 30 ans, a participé aux 18 matchs des Alouettes la saison dernière, réalisant 126 plaqués et cinq sacs du quart.



L'athlète de 6 pi et 245 lb a réussi 232 plaqués, 15 sacs et trois interceptions pendant son séjour avec les Alouettes.