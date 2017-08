Josh Gordon doit prendre son mal en patience

BEREA, Ohio - L'éventuel retour au jeu du receveur suspendu Josh Gordon, des Browns de Cleveland, demeure incertain.

L'ancien receveur étoile n'a pas joué un match de saison régulière depuis 2014. Il devait effectuer un retour au jeu après avoir purgé une suspension de quatre matchs en début de campagne la saison dernière, mais il avait finalement été suspendu pour une durée indéterminée en 2016 pour de multiples infractions contre la politique d'abus de substances de la ligue.



Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, n'avait pas de mise à jour à faire du dossier jeudi, quand il a été questionné à ce sujet lors d'une conférence publique.



«À ce que je sache, nous n'avons pas réévalué la situation, a affirmé Goodell. Du moins, ça ne s'est pas encore rendu à mon bureau.»



Si l'incertitude concernant l'avenir de Gordon a privé les Browns d'un joueur établi, l'équipe a indiqué que sa priorité était la santé et le bien-être de l'athlète âgé de 26 ans.



«On parle beaucoup de Josh, le joueur, mais nous travaillons de concert avec la ligue, a affirmé le vice-président des opérations football des Browns, Sashi Brown. Je crois que le plus important pour Josh, c'est de régler les problèmes qui l'ont empêché de jouer au football. Une fois que ce sera fait, nous pourrons nous pencher sur son retour sur le terrain.»



Gordon avait participé au camp des Browns en 2016 et à des matchs préparatoires, avant de quitter l'équipe et de participer à un programme de désintoxication.



Il s'apprêtait à devenir admissible à un retour au jeu en octobre après avoir écoulé une suspension de quatre matchs, quand Goodell avait à nouveau suspendu Gordon. On croyait alors que ses jours avec les Browns étaient comptés puisque l'entraîneur-chef Hue Jackson avait déclaré que l'équipe était prête à passer à un autre chapitre.



Cependant, les Browns seraient maintenant plus ouverts à un retour de Gordon quand - et si - il est réadmis par la NFL.



Gordon a demandé à être réadmis plus tôt cette année et sa requête a été rejetée. Il pourra effectuer une autre demande en septembre.



Gordon, qui avait aussi eu des problèmes de consommation de marijuana à l'Université Baylor, a dominé la NFL en 2013 avec 1646 verges de gains.