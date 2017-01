L'entraîneur des Argos, Scott Milanovich, fait le saut dans NFL

TORONTO - L'entraîneur-chef des Argonauts de Toronto Scott Milanovich a remis sa démission pour devenir entraîneur des quarts des Jaguars de Jacksonville, dans la NFL.

Son départ survient quatre jours après que Jim Barker eut été congédié de son poste de directeur général des Argonauts.



«Nous appuyons la décision de Scott de poursuivre ses objectifs dans la NFL et lui souhaitons la meilleure des chances dans son nouveau rôle?, a déclaré le président des Argonauts, Michael Copeland, par le biais d'un communiqué.



Barker avait embauché Milanovich en décembre 2011, lui offrant un premier poste d'entraîneur-chef dans la LCF.



Il a guidé les Argonauts vers le championnat de la Coupe Grey à sa première campagne avec l'équipe.



Les Argonauts ont connu une saison 2016 difficile, compilant un dossier de 5-13 et ratant les éliminatoires.



«Scott Milanovich amène de l'expérience variée à notre personnel et nous avons hâte de commencer à travailler avec lui, a mentionné le vice-président des opérations football des Jaguars, Tom Coughlin, par le biais d'un communiqué. En travaillant avec notre coordonnateur offensif Nathaniel Hackett, nous espérons voir nos quarts offrir de bons résultats sous les conseils de Scott.»



Milanovich a été quart chez les Buccaneers de Tampa Bay (1996-1999) et a passé 10 saisons comme entraîneur dans la LCF. Il a été adjoint chez les Alouettes de Montréal de 2007 à 2011, avant de rejoindre les rangs des Argos.



Milanovich a compilé un dossier de 43-47 à la barre des Argonauts et il a été nommé entraîneur de l'année dans la LCF en 2012.