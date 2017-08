L'ex-secondeur vedette des Rough Riders d'Ottawa Jerry Campbell est décédé

Jerry «Soupy» Campbell, ex-secondeur étoile de la Ligue canadienne de football et membre du Temple de la renommée du football canadien, est décédé. Il était âgé de 73 ans.

Le Rouge et Noir d'Ottawa a confirmé le décès de Campbell par communiqué. Campbell a joué la majeure partie de sa carrière, de 1968 à 1975, pour les Rough Riders d'Ottawa.

Campbell a été sélectionné sur l'équipe d'étoiles de la LCF à chacune de ses saisons avec les Rough Riders, avec lesquels il a gagné la coupe Grey en 1968, 1969 et 1973.

Il a aussi joué pour les Stampeders de Calgary, de 1966 à 1968, ainsi qu'en 1976.

Campbell a été intronisé au Temple de la renommée des sports d'Ottawa en 1995. Un an plus tard, il a fait son entrée au Temple de la renommée du football canadien.

Le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, a offert ses condoléances sur Twitter.

Sorry to hear the passing of Jerry "Soupy" Campbell who dominated his era. On behalf of our league heartfelt condolences to his family. https://t.co/O9i28aVlfG