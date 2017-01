La gaffe qui a permis aux Falcons de participer à leur 1er Super Bowl (vidéos)

(98,5 Sports) - Les Falcons d'Atlanta participeront au Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire. En 1998, ils s'y étaient rendus grâce à une erreur de leurs adversaires.

Cette fois-ci, les Falcons d’Atlanta n’ont pas eu besoin d’une erreur de leurs adversaires pour participer au Super Bowl 51. Ils ont facilement vaincu les Packers de Green Bay par la marque de 44-21 lors de la finale de la NFC.

Mais ce ne fut pas le cas en 1999 alors qu’ils ont atteint le match ultime pour la première fois de leur histoire.

Grâce à une erreur

Après une excellente saison de 14 victoires et seulement deux défaites, les Falcons ont surpris les Vikings du Minnesota (15-1) qui n’avaient perdu qu’une seule fois durant la saison 1998 lors de la finale de la NFC.

Avec seulement deux minutes et sept secondes à jouer au match, les Vikings – alors une super puissance offensive – menaient 27-10 contre les Falcons et ils pouvaient ajouter trois points – ce qui aurait mis le match hors de portée pour les Falcons - avec un botté de placement de leur as botteur Gary Anderson.

Durant la saison régulière, Anderson avait réussi les 35 bottés de placement qu’il avait obtenus.

Mais en fin de match, Anderson n’a pas été en mesure de réussir un placement de 39 verges, laissant le score 27-20.

Et ce qui devait arriver arriva. Les Falcons ont marqué un touché en fin de match pour forcer la tenue de la prolongation. Et c’est finalement le botteur des Falcons, Morten Andersen, qui a donné la victoire aux siens lorsqu’il a réussi son botté de placement de 38 verges, permettant aux Falcons de disputer leur tout premier match de Super Bowl.

Les Falcons se sont toutefois inclinés 34-19 contre les Broncos de Denver et leur légendaire quart John Elway lors du Super Bowl XXXIII disputé à Miami le 31 janvier 1999.

Voyez le botté de placement raté de Gary Anderson:

Voyez le botté de placement victorieux de Morten Anderson:

(Source: Fox Sports)