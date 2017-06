La NFL réduit le temps de la prolongation

CHICAGO - Les propriétaires de la Ligue nationale de football ont convenu de réduire la période de prolongation de 15 à 10 minutes.

La décision, qui entre en vigueur cette saison et qui couvre les matchs préparatoires, ceux de la saison régulière et des séries éliminatoires, a pour objectif de répondre aux inquiétudes des entraîneurs, soucieux de voir leurs joueurs s'épuiser et se blesser davantage.



Comme il se doit, si le score demeure égal après dix minutes de prolongation en rencontres éliminatoires, une deuxième période de dix minutes sera nécessaire.



Des études laissent croire que le nombre de matchs nuls augmentera légèrement. Au fil des cinq dernières années, avec une prolongation de 15 minutes, la NFL a enregistré une moyenne d'un match nul par saison. Avec le nouveau règlement, on estime que la moyenne pourrait grimper à trois.

Les prochains Super Bowls

Plus tôt mardi, la NFL a annoncé que le Super Bowl qui sera présenté en 2021 a été déplacé de Los Angeles à Tampa. Le futur domicile des Rams et des Chargers de Los Angeles accueillera plutôt le match de 2022.



La NFL a aussi décidé de redonner un peu de spontanéité aux célébrations d'après touché, permettant de nouveau aux joueurs d'utiliser le ballon comme accessoire, de célébrer en groupe et de se rouler sur le terrain s'ils le souhaitent.

«Les joueurs nous ont dit qu'ils voulaient plus de liberté pour s'exprimer», a déclaré Goodell.