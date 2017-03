La NFL serait sur le point d'embaucher une deuxième femme arbitre

NEW YORK - Une source au fait du dossier a révélé à The Associated Press que la NFL embauchera prochainement une deuxième femme arbitre.

Terri Valenti se joindra à Sarah Thomas, une juge de lignes dans la NFL depuis 2015, et elle occupera la saison prochaine le rôle d'adjointe lors des reprises vidéo. La source a parlé sous le couvert de l'anonymat parce que la ligue n'a toujours pas confirmé l'embauche.



Valenti a préalablement travaillé au sein du football universitaire américain, de l'Arena Football League et de la United Football League, qui n'existe plus depuis 2012. Elle a également oeuvré comme ingénieure dans la Marine américaine en plus d'enseigner l'économie.



Elle possède aussi de l'expérience en tant que responsable de la reprise vidéo, de 2012 à 2016, et elle était d'office lors du 50e Super Bowl.