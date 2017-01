Le quart des Dolphins Ryan Tannehill sera-t-il opéré?

MOBILE, Ala. ? Les Dolphins de Miami n'ont pas encore décidé si le quart Ryan Tannehill devra être opéré ou non pour réparer son genou gauche.

Tannehill s'est blessé le 11 décembre et il a raté les quatre derniers matchs de saison régulière et les éliminatoires. Le personnel médical de l'équipe cherche encore à déterminer la gravité de l'entorse ligamentaire qu'il a subie.



Le directeur des opérations football des Dolphins, Mike Tannenbaum, a déclaré mercredi que l'équipe se permettait d'approfondir la question puisque sa saison est terminée. La période de convalescence pourrait devenir un enjeu s'il doit être opéré, ce qui réduirait sa période de préparation pendant la saison morte.



Tannenbaum a mentionné que le propriétaire de l'équipe, Stephen Ross, et l'agent de Tannehill participaient aussi aux discussions.