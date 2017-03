Le quart Vince Young fait le saut dans la LCF

REGINA - Les Roughriders de la Saskatchewan seraient sur le point d'embaucher le quart Vince Young, selon une personne au courant du dossier.

L'agent de Young, Leigh Steinberg serait en route pour Regina pour peaufiner les derniers détails de l'entente, selon ce qu'a appris La Presse canadienne. La source a ajouté que l'équipe allait organiser une conférence de presse jeudi pour présenter leur nouveau quart.



Le nom de Young était sur la liste de négociation des Roughriders, ce qui donnait l'exclusitivé des droits à l'équipe si le joueur souhaitait évoluer dans la LCF.



La nouvelle n'est pas totalement surprenante. Lundi, Steinberg avait déclaré à La Presse canadienne qu'il s'attendait à ce que Young prenne une décision sur son avenir plus tard cette semaine ou tôt la semaine prochaine.



Le mois dernier, Steinberg avait créé des remous en déclarant sur Twitter qu'il était en discussion avec les Riders pour que l'ancien quart étoile dans la NFL effectue un retour au jeu au Canada cette saison.



Les Roughriders étaient à la recherche d'un quart depuis qu'ils avaient échangé Darian Durant aux Alouettes de Montréal en janvier. Ils ont accordé un contrat à Kevin Glenn, 37 ans, et les quarts Brandon Bridge, G.J. Kinne, Jake Waters et Bryan Bennett font aussi partie de leur formation.



Young, qui célébrera son 34e anniversaire de naissance en mai, n'a pas fait partie de la formation d'une équipe de la NFL depuis 2014, quand il s'était entraîné pendant deux semaines avec les Browns de Cleveland au cours de la saison morte. Son dernier match remonte à 2011, avec les Eagles de Philadelphie.



Young avait connu une brillante carrière au niveau universitaire américain, aidant l'Université du Texas à gagner le titre national en 2006.



Il a ensuite été sélectionné au troisième rang du repêchage de la NFL par les Titans du Tennessee. Il a connu des débuts éclatants, étant nommé recrue offensive par excellence et étant invité au Pro Bowl.



Il est retourné au Pro Bowl après la saison 2009. Le mois dernier, Young a reçu une peine de 18 mois de probation à la suite de son arrestation en 2016 à Austin, au Texas, pour conduite en état d'ébriété.



Young travaillait à l'Université du Texas dans un programme faisant la promotion de la diversité et de l'engagement communautaire.



Plus tôt cette semaine, Steinberg avait affirmé que Young avait discuté avec Chris Jones, l'entraîneur-chef et directeur général des Riders. Il avait ajouté que Young avait été impressionné par Jones et qu'il était enthousiaste à l'idée de jouer devant les partisans de l'équipe au Mosaic Stadium.



Steinberg a aussi noté que Young était très sérieux dans sa tentative de retour au jeu et qu'il croyait que sa mobilité l'aiderait à s'adapter au style du football canadien.