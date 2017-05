LeGarrette Blount se trouve du boulot

PHILADELPHIE - Le porteur de ballon LeGarrette Blount a signé un contrat d'une saison avec les Eagles de Philadelphie.

Blount a dominé la NFL avec 18 touchés au sol en 2016 et il a aidé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à remporter le Super Bowl. Il a accumulé 1161 verges de gains au sol, affichant une moyenne de 3,6 verges par course.



Âgé de 30 ans, Blount est le plus récent vétéran à rejoindre les rangs des Eagles depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Les Eagles ont déjà embauché les receveurs Alshon Jeffery et Torrey Smith.



À la suite de l'acquisition annoncée mercredi, les Eagles compteront maintenant sur un porteur de ballon robuste pour appuyer son groupe de joueurs plus petits et rapides.



Blount portera les couleurs d'une quatrième équipe différente en huit saisons. Il a amorcé sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay et a évolué brièvement avec les Steelers de Pittsburgh entre deux séjours avec les Patriots.



Au cours de sa carrière, Blount a accumulé 5122 verges de gains au sol, avec une moyenne de 4,4 verges par course et 49 touchés.