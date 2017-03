Les 49ers montrent la portent à Torrey Smith

SANTA CLARA, Californie - Les 49ers de San Francisco ont libéré le receveur Torrey Smith, mardi, deux ans seulement après lui avoir accordé un contrat important en tant que joueur autonome.

Smith a capté 53 passes pour 930 verges de gains et sept touchés en deux campagnes avec les 49ers. Il n'est jamais devenu la menace dans les zones profondes qu'il avait été avec les Ravens de Baltimore quand ces derniers ont vaincu les 49ers au Super Bowl après la campagne 2012.



La saison dernière, Smith a été limité à 20 attrapés pour 267 verges de gains. Il a raté les trois derniers matchs en raison d'une commotion cérébrale.



Les 49ers ont remporté seulement sept victoires en deux campagnes après que Smith eut signé un contrat de cinq saisons et 40 millions $ US, dont 22 millions $ en argent garanti.



En six saisons dans la NFL, Smith a capté 266 passes pour 4521 verges de gains et 37 touchés.