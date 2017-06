Les Alouettes congédient Bear Woods

(98,5 Sports) - Après sept saisons à Montréal, les Alouettes ont mis fin à leur association avec le secondeur Bear Woods.

Ce dernier avait fait ses débuts avec l'équipe lors de la demi finale de l'Est en 2011, récoltant cinq plaqués défensifs lors de cette rencontre

. En 40 matchs en carrière avec Montréal, l'athlète de 30 ans a cumulé 232 plaqués défensifs, dont 15 sacs du quart, en plus d'intercepter trois passes. Il a été nommé le joueur défensif par excellence de la division Est à deux reprises au cours de sa carrière en 2014 et en 2016.



«Nous tenons à remercier Bear pour tout ce qu'il a fait pour notre équipe. À tous les jours, il s'est présenté au travail avec énergie, passion et dévouement, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Nous croyons qu'à ce stade, nous avons des options au sein de notre unité défensive qui vont lui permettre de continuer à performer à un haut niveau.»