Les Alouettes de Montréal ajoutent de la profondeur

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont embauché mardi trois joueurs internationaux, ajoutant ainsi de la profondeur à trois positions.

L'équipe a annoncé l'ajout du demi défensif Desmond Cooper, du demi LaVance Taylor ainsi que du joueur de ligne défensive Reuben Frank.



Cooper, un athlète de 24 ans de six pieds deux, 215 livres, s'amène avec les Alouettes après deux brillantes saisons au sein de la tertiaire des 49ers de l'Université de la Caroline du Nord à Charlotte. Il a disputé les 22 matchs de saison régulière de son équipe, réalisant 89 plaqués, trois interceptions en plus de rabattre neuf passes et de provoquer trois échappés.



Taylor est un porteur de ballon de cinq pieds dix, 194 livres qui a évolué avec le Rouge et Noir d'Ottawa, en plus de faire partie des équipes d'entraînement des Lions de la Colombie-Britannique et des Roughriders de la Saskatchewan. Il joué son football universitaire avec les Mules de l'Université Central Missouri, amassant 3941 verges de gain au sol et 6231 verges combinées, inscrivant 44 majeurs au passage. Il est également âgé de 24 ans.



Finalement, Frank (six pieds quatre, 246 livres) a débuté sa carrière universitaire comme centre-arrière avec les Huskies de l'Université du Connecticut avant d'être muté avec succès au poste d'ailier défensif au début de la saison 2013. Le colosse de 24 ans a défendu les couleurs des Eskimos d'Edmonton en 2016, où il a disputé sept matchs et inscrit six plaqués, dont un sac.