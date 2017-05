Les Alouettes pigent dans la cour des Tiger-Cats

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont acquis l'ailier défensif Denzell Perine ainsi que le demi Cierre Wood des Tiger-Cats de Hamilton en retour du demi défensif Khalid Wooten.

La formation montréalaise a également obtenu des choix de cinquième (39e) et de sixième (48e) rondes des Tiger-Cats en vue du repêchage canadien de la LCF, cédant ses choix de cinquième (38e) et sixième (47e) rondes.



Le maraudeur montréalais Anthony Coady, l'ancien des Carabins de l'Université de Montréal, a pour sa part été libéré par les Alouettes.



Perine a fait partie de l'équipe d'entraînement des Tiger-Cats l'automne dernier, après avoir pris part au camp d'entraînement des Vikings du Minnesota, avec qui il a disputé trois matchs préparatoires.



L'athlète américain de 23 ans a disputé 47 matchs en cinq saisons avec les Panthers de l'Université Florida International, enregistrant 119 plaqués, 22 plaqués pour des pertes et 12,5 sacs du quart, en plus de rabattre cinq passes, de provoquer quatre échappés et d'en récupérer deux.



Wood, âgé de 26 ans, a disputé cinq matchs en carrière dans la NFL avec les Bills de Buffalo (2) et les Texans de Houston (3). L'athlète californien a également été membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, des Ravens de Baltimore et des Seahawks de Seattle.



Il a disputé son football universitaire avec le Fighting Irish de l'Université Notre Dame, où il a récolté des gains 2447 verges en 450 courses, en plus d'inscrire 16 touchés. Il a aussi capté 52 passes pour des gains de 384 verges et deux touchés.



Les Alouettes ont aussi libéré les secondeurs Kwane Adjei, Jared Koster et Christopher Johnson ainsi que le demi Martese Jackson.