Les Alouettes retranchent 13 joueurs à l'issue du camp des recrues

On en parle en ondes : Entrevue avec Bruno Heppel : Camp d'entrainement des Alouettes (13:38) Publié le dimanche 28 mai 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

SHERBROOKE - Les Alouettes de Montréal ont retranché 13 joueurs à l'issue du camp des recrues, en plus d'ajouter le centre-arrière du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke Isaac Lauzon à leur formation.

L'équipe a annoncé la nouvelle, samedi, un jour après la fin de son camp des recrues et la veille du début de son camp d'entraînement.



Parmi les joueurs retranchés, notons l'ancien demi défensif des Carabins de l'Université de Montréal Maïko Zepeda. Les plaqueurs Tim Banjo (Saskatchewan), Michael Klassen (Calgary) et Don Oramasionwu (Manitoba) sont les autres joueurs canadiens ayant été libérés.



Les autres joueurs ayant écopé sont les joueurs de ligne offensive Patrick Colbert et Corey Tucker, les ailiers défensifs Aaron Karlen et Denzell Perine, le plaqueur Logan Schultz, les demis défensifs Vincenté Miles et C.J. Moore, le receveur Tobias Palmer et le porteur de ballon Cierre Wood.



Le camp d'entraînement des Alouettes se déroulera du 28 mai au 15 juin, au Coulter Field de l'Université Bishop's dans l’arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke.