Les Alouettes rompent les liens avec le joueur de ligne à l'attaque Jeff Perrett

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont décidé de rompre les liens avec le vétéran joueur de ligne offensive canadien Jeff Perrett. Le colosse de six pieds sept, 320 livres, a disputé 166 matchs en 10 saisons à Montréal, aidant l'équipe à gagner la coupe Grey en 2009 et 2010.



Le footballeur de 32 ans a pourtant été honoré pas plus tard qu'en 2015 à titre de joueur de ligne par excellence de la section Est. Il avait également reçu cette année-là le trophée des Anciens Combattants Jake-Gaudaur, afin de souligner son courage et son leadership.



≪Nous aimerions remercier Jeff pour tout ce qu'il a fait pour notre équipe et notre organisation, a déclaré le directeur général Kavis Reed dans un bref communiqué émis par l'équipe, lundi. Jeff a toujours tout donné lors de son passage à Montréal et ce n'est jamais facile de se séparer de quelqu'un qui a si bien représenté l'équipe.≫



Par ailleurs, The Gazette rapporte que l'entraîneur de la ligne défensive Anwar Stewart, un ancien joueur de l'équipe, ne sera pas de retour avec les Alouettes en 2017.