Les Alouettes s'inclinent face aux Lions

MONTRÉAL - Après n'avoir inscrit que 15 points dans les trois premiers quarts, les Lions de la Colombie-Britannique et les Alouettes de Montréal en ont inscrit 23 au quatrième. Malheureusement pour les 18 728 spectateurs réunis au stade Percival-Molson, ce sont les visiteurs qui ont eu l'avantage, 23-16.

C'est le touché de Travis Lulay, marqué sur une petite course de deux verges, qui aura fait la différence. Pourtant, Darian Durant et les Alouettes ont eu l'occasion de niveler de nouveau la marque en reprenant le ballon avec 2:34 à faire. Mais une interception d'Anthony Gaitor sur un troisième essai et quatre verges à franchir est venue sceller l'issue de cette rencontre.

La passe de Durant était largement à court sur le jeu.

C'est de nouveau l'attaque qui a fait défaut dans cette rencontre pour les locaux. Si elle a montré quelques beaux flashs, elle a encore une fois été en-deça des attentes. Durant, particulièrement, devra en faire plus. Peut-être qu'on devrait aussi donner le ballon plus souvent à Tyrell Sutton, qui a marqué l'unique touché des siens et offert une grosse performance au sol.

Jeremiah Johnson a inscrit les deux autres majeurs des vainqueurs. Ty Long a complété avec un placement de 13 verges.

Boris Bede a également été solide pour les Alouettes, avec des placements de 29, 51, et 45 verges.