Les Argonauts ont restructuré le contrat du quart-arrière Drew Willy

TORONTO - Les Argonauts de Toronto ont restructuré le contrat du quart-arrière Drew Willy.

Selon une source au sein de la Ligue canadienne de football, cette restructuration comprendrait également une prolongation jusqu'à la conclusion de la saison 2018.



Âgé de 30 ans, Willy devrait recevoir un boni de 100 000 $ plus tard ce mois-ci.



Les Argos ont obtenu le quart de six pieds quatre, 220 livres, des Blue Bombers de Winnipeg, en septembre.



Willy a complété 137 de ses 191 passes pour 1473 verges de gains et cinq touchés contre quatre interceptions en 2016.