Les Blue Bombers infligent un premier revers aux Eskimos

WINNIPEG - Matt Nichols a couru pour inscrire un touché en plus de lancer une passe pour un majeur et les Blue Bombers de Winnipeg ont infligé aux Eskimos d'Edmonton leur première défaite de l'année, 33-26, jeudi.

Les Blue Bombers ont signé une quatrième victoire consécutive devant les 30,554 partisans réunis au Investors Group Field.



Nichols au meilleur de sa forme

Nichols a récolté 390 verges de gain, un sommet cette saison et il a complété 32 de ses 40 passes, sans aucune interception. C'était la deuxième fois de la saison que les Bombers (6-2) remportaient un match face à leurs rivaux de l'Association Ouest.



Andrew Harris a accumulé 105 verges de gain au sol en 11 courses et a capté le ballon à huit reprises pour des gains de 120 verges.



Le quart-arrière des Eskimos (7-1) Mike Reilly a complété 20 de ses 33 passes pour 356 verges de gain, dont deux touchés et une interception.