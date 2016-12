Les Browns en voie d'égaler le misérable record des Lions

ORCHARD PARK, N.Y. - Les Browns de Cleveland ne sont plus qu'à deux défaites de devenir la deuxième équipe dans l'histoire de la NFL à connaître une campagne de 0-16.

LeSean McCoy a livré sa meilleure performance de la saison par la voie terrestre, grâce à des gains de 153 verges et deux touchés, et les Bills de Buffalo ont maintenu leurs chances de se qualifier en vue des séries éliminatoires grâce à une convaincante victoire de 33-13 dimanche après-midi.



En portant leur dossier à 0-14, les Browns sont devenus la quatrième formation dans l'histoire de la NFL à perdre ses 14 premiers matchs du calendrier, après les Buccaneers de Tampa Bay en 1976 - lors d'une saison de 14 matchs - , les Saints de la Nouvelle-Orléans en 1980, qui avaient gagné leur 15e match, et les Lions de Detroit en 2008.



Les Lions représentent toujours la seule formation à avoir perdu ses 16 rencontres lors d'une même saison.



Les Browns ont également subi un 17e revers d'affilée, une séquence qui remonte au 13 décembre 2015.



Malgré leur victoire, les Bills (7-7) étaient en danger de connaître une 17e saison d'affilée sans participer aux séries éliminatoires. Une victoire des Broncos de Denver contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, plus tard dimanche, aurait confirmé leur élimination, mais les Patriots l'ont emporté 16-3.