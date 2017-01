Les Buccaneers toujours sur le respirateur artificiel

TAMPA - Jameis Winston a amassé 202 verges par la voie des airs et il a lancé une passe de touché, menant les Buccaneers de Tampa Bay vers un gain dramatique de 17-16, dimanche, pour s'assurer d'une première saison victorieuse en six ans.

Winston a lancé une passe de 10 verges à Mike Evans, au quatrième quart, pour rompre l'égalité et il est devenu le premier joueur de l'histoire de la NFL à amorcer sa carrière avec deux saisons de 4000 verges consécutives.



Les Buccaneers (9-7) sont toujours dans la course pour obtenir une place en séries, mais ils ont quitté le Raymond James Stadium nécessitant beaucoup d'aide pour faire partie des éliminatoires pour une première fois depuis 2007.



La 28e passe de touché de Winston, un record d'équipe, a placé son équipe en avant 17-10 alors qu'il ne restait que 3:10 à jouer.

Cam Newton a cependant répliqué pour les Panthers (6-10) en complétant une passe de touché de cinq verges à Kelvin Benjamin avec 17 secondes à faire.



Plutôt que d'y aller d'un converti d'un point, les finalistes du dernier Super Bowl ont décidé d'y aller pour deux points. Newton a tenté de rejoindre Greg Olsen, mais le ballon a été rabattu par le demi de sûreté Bradley McDougald.



Les Buccaneers devaient non seulement battre les Panthers, mais ils devaient obtenir des résultats favorables dans six autres parties, dont un match nul entre les Redskins de Washington et les Giants de New York.



Newton a complété 18 de ses 32 passes pour des gains aériens de 237 verges. Il a été victime de trois interceptions.



Les Panthers ont causé deux revirements en première demie, mais ils n'ont pas été en mesure d'inscrire des points. Graham Gano a d'ailleurs raté trois placements, dont un de 36 verges qui aurait donné les devants 13-10 aux Panthers.



Winston a réussi 20 de ses 35 tentatives par la passe. Il a été intercepté une fois et il a échappé le ballon une fois. Ce dernier a battu les records de Josh Freeman au chapitre des verges par la passe (4090) et des touchés par la passe (28).