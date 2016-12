Les Falcons écrasent les 49ers

ATLANTA - Devonta Freeman a inscrit trois touchés au sol, Matt Ryan a décoché deux passes payantes et les Falcons d'Atlanta se sont assurés de connaître une première saison gagnante depuis 2012 en écrasant les 49ers de San Francisco 41-13, dimanche.

Freeman a récolté 139 verges au sol et a couronné sa journée de travail avec une course payante de 34 verges.



Ryan a complété 17 de ses 23 tentatives de passes pour des gains de 286 verges, dont deux de neuf verges en direction de Taylor Gabriel et d'Austin Hooper.



Aldrick Robinson, qui remplaçait Julio Jones ennuyé par une blessure à l'orteil, a enregistré 111 verges sur quatre passes captées.



Les Falcons (9-5) ont amorcé la journée à égalité avec les Buccaneers de Tampa Bay dans la section sud de l'Association nationale.



La dernière saison gagnante des Falcons s'était terminée lors d'une défaite à San Francisco lors du match de championnat de l'Association nationale.



Les 49ers (1-13) se sont écroulés depuis cette participation au Super Bowl.