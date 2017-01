Les Falcons ont eu la frousse!

(98,5 Sports) - Lundi soir lorsque la session médiatique des Falcons d'Atlanta tirait à sa fin, le coordonnateur offensif Kyle Shanahan a eu quelques sueurs froides pendant de longues minutes.

Les sessions médiatiques avant le Super Bowl sont toujours très frénétiques. Un nombre incroyable de médias de toutes sortes y sont présents et les joueurs et les dirigeants des deux équipes sont questionnés à un rythme effréné afin que les nombreux journalistes puissent avoir toutes les entrevues désirées.

Lundi soir quand les joueurs et les entraîneurs des Falcons terminaient leur session de 45 minutes avec les médias, le coordonnateur offensif Kyle Shanahan – et potentiellement le futur entraîneur-chef des 49ers de San Francisco - a réalisé que son sac, contenant le livre de jeux de l’équipe en vue du match du Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, des billets du Super Bowl et des effets personnels, avait disparu.

«Je suis très stressé, a dit Shanahan aux journalistes qui l’entouraient quand il a réalisé que son sac n’était plus à ses côtés. Quelqu’un a pris mon sac qui contenait tout dedans.»

Shanahan s’est alors mis à arpenter et fouiller la salle de fond en comble afin de retrouver son précieux sac. Il devait faire vite, car la session médiatique des Patriots allait commencer.

Quinze longues minutes plus tard, le mystère était résolu. Un journaliste du San Francisco Examiner, Art Spander, avait pris le sac de Shanahan par inadvertance, croyant que c’était le sien.

L’incident s’est bien terminé, Shanahan a récupéré son sac avec tout ce qu’il contenait, notamment le précieux livre de jeux. L’histoire ne dit toutefois pas si Spander a feuilleté le livre et fait couler certaines informations… à voir dimanche soir…

