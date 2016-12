Les Giants s'approchent d'une place en séries

EAST RUTHERFORD, N.J. - Odell Beckham fils a réussi un autre attrapé payant à une main, la défensive a de nouveau été intraitable et les Giants de New York ont franchi un autre pas vers une première participation aux séries éliminatoires depuis 2011 en l'emportant 17-6 face aux Lions de Detroit, dimanche.

Cette victoire était la huitième en neuf rencontres pour les Giants (10-4), ce qui leur procure leur meilleur dossier après 14 matchs depuis 2008, alors qu'ils avaient amorcé la campagne avec une fiche de 11-3.



La formule a été la même que depuis le début de la saison sous les ordres de Ben McAdoo: assez d'offensive et une défensive étanche contre la passe qui s'est dressée contre deux meneurs de divisions à Dallas (11-2) et à Detroit (9-5), n'accordant que neuf points au total.



Eli Manning a complété 20 de ses 28 tentatives de passes pour des gains de 201 verges. Il a décoché une passe de touché de six verges en direction de Sterling Shepard sur une poussée offensive de 75 verges et il a rejoint Beckham sur quatre verges pour aider les siens à prendre une avance de 11 points avec 5:20 à écouler. Le receveur étoile des Giants a d'ailleurs capté cette passe à une seule main.



«Rien de plus normal, a mentionné le coéquipier de Beckham, Victor Cruz, à propos de son attrapé à une main. Je ne suis même pas surpris qu'il ait réussi à faire cela.»



Beckham, qui a réussi six attrapés pour des gains de 64 verges, n'avait pas terminé. Il a effectué un retour de botté de 63 verges qui a semé l'hystérie dans le stade. Le retour a cependant été annulé par une pénalité de bloc illégal, mais il était au moins divertissant.



Les Lions, qui avaient effectué des remontées au quatrième quart dans huit de leurs neuf victoires, n'ont jamais menacé dans ce match alors que les Giants ont fermé le jeu.



«C'est très excitant de faire un pas de plus vers les séries, a exprimé le secondeur des Giants Jonathan Casillas. Ça commence à devenir quelque chose de magnifique. Notre défensive n'a alloué que 13 points au cours des deux dernières semaines. Nous aimons où nous en sommes présentement.»



Le quart-arrière des Lions, Matthew Stafford, n'a pas semblé ennuyé par une blessure au majeur. Il a réussi 24 de ses 39 tentatives de passes pour des gains de 274 verges et une interception, repérant Golden Tate à huit occasions pour enregistrer 122 verges de gains.



«Ils forment une bonne équipe, a avoué Stafford. Leurs secondeurs sont probablement les meilleurs que nous avons affrontés cette saison. Ils possèdent également une très bonne ligne défensive. Nous savions que ce serait un défi et nous n'avons pas été en mesure de réussir assez de jeux.»



Le plus important jeu réussi par les deux en a été un de 67 verges, qui a mené les Lions à la ligne de 11 des Giants, alors qu'ils tiraient de l'arrière 7-3. Sur le premier essai, Zach Zenner a échappé le ballon après une course de sept verges et Olivier Vernon a recouvré le ballon dans la zone des buts.



«Nous avons perdu la guerre des revirements et la bataille du jeu au sol. C'est difficile de gagner à l'étranger quand ça se produit, a analysé Stafford. Nous devons nous regarder dans le miroir et corriger ce que nous n'avons pas bien fait aujourd'hui.»



Matt Prater a effectué des placements de 48 et de 33 verges pour inscrire les siens à la marque. Le deuxième a réduit l'écart à 10-6. Les Lions n'ont cependant pas pu compléter de remontée puisque les Giants les ont limités à cinq réussites en 14 situations de troisième essai.