Les Panthers compliquent la tâche des Redskins

LANDOVER, Md. - Kirk Cousins a été victime d'une interception, il a échappé le ballon près de sa ligne des buts et les Panthers de la Caroline ont eu le meilleur 26-15 sur les Redskins de Washington, lundi soir.

Les Redskins (7-6-1) auraient pu s'assurer d'une place en séries s'ils avaient remporté leurs trois derniers matchs de la saison, mais plutôt, ils auront besoin d'aide de quelques équipes afin de percer le top-6.



Les Panthers (6-8) ont quant à eux gardé leurs très minces chances de participer aux séries et ils ont asséné un dur coup aux Redskins alors qu'il ne reste que deux semaines à la saison régulière de la NFL.



Après avoir été intercepté par Kurt Coleman en première demie, ce qui a mené à un placement des Panthers, Cousins a été victime d'un sac du quart par Wes Horton et les visiteurs ont récupéré le ballon à la ligne de un des Redskins. Deux jeux plus tard, ils ont inscrit un touché pour se donner une avance de 20-9.



Des erreurs coûteuses

Cousins a complété 32 de ses 47 passes pour des gains aériens de 316 verges. Les passes qu'il a ratées ont toutefois fait mal à sa troupe, alors que l'enjeu est très élevé.



Le joueur le plus utile de la dernière saison, Cam Newton, n'a pas semblé dérangé par la blessure à l'épaule qu'il a subie la semaine dernière, amassant 300 verges par la passe et deux touchés par la voie des airs. Les Panthers ont profité des bourdes des Redskins, qui ont perdu un sixième match du lundi soir consécutif à domicile.



Le botteur Graham Gano et le porteur de ballon Jonathan Stewart ont également mis l'épaule à la roue pour les finalistes du dernier Super Bowl. Gano a réussi quatre placements tandis que Stewart a effectué 25 courses et il a obtenu 132 verges au sol.



Les deux équipes reprendront l'action samedi. Les Panthers accueilleront les Falcons d'Atlanta tandis que les Redskins rendront visite aux Bears de Chicago.