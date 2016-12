Les Patriots l'emportent face aux Broncos

DENVER - Tom Brady a surmonté un lent départ pour mener les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vers une rare victoire à Denver, dimanche, dans un gain de 16-3 qui a donné un dur coup aux espoirs de participer aux séries des Broncos.

Brady a raté ses six premières passes pour la deuxième fois seulement de sa carrière — la première était en 2003 contre les Giants de New York — mais il a retrouvé ses repères pour mener les Patriots vers un huitième titre de section consécutif et un laissez-passer pour la deuxième ronde.



Brady était de retour sur les lieux de son pire affront en carrière, une défaite de 20-18 lors du match de championnat de l'Association américaine, il y a 11 mois, alors qu'il avait été frappé à 23 occasions. Cette fois, il avait amené une bien meilleure ligne offensive avec lui.



«Elle a bien joué, a dit Brady à propos de sa ligne offensive. Nous avons bien fait circulé le ballon. Ils ont fait du bon travail.»



Le résultat s'est avéré une troisième victoire à Denver en 10 tentatives, et les espoirs des Broncos de défendre leur titre se sont amenuisés.



«C'était un bon sentiment», a déclaré Brady.



Les Broncos (8-6) ont perdu pour la troisième fois en quatre matchs et ont été devancés par les Dolphins au sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association américaine avec deux semaines à faire.



Brady a complété la moitié de ses 32 tentatives de passes pour des gains de 188 verges et aucun touché. Ce fut une prestation pire que celle du quart des Broncos, Trevor Siemian, qui a été 25-en-40 pour des gains de 282 verges et une interception.



Ces chiffres ne démontrent certes pas la domination des Patriots. Dion Lewis a cependant amassé 95 verges au sol et les Patriots ont eu le dessus 136-58 à ce chapitre.



La première passe complétée de Brady en a été une de 17 verges vers Julian Edelman au deuxième quart, ce qui a sonné la charge pour une poussée offensive qui a mené à un touché de LeGarrette Blount. Il s'agissait de son 15e majeur au sol, un record de concession.



Les Broncos ont eu le dessus 146-39 au chapitre des verges de gains au premier quart, mais Siemian a pris deux mauvaises décisions lors de séquences prometteuses.



«J'ai raté quelques occasions d'au moins obtenir quelques points en début de match, a dit Siemian. C'est sûr que ça revient nous hanter.»



Sa passe vers Emmanuel Sanders de la ligne de 14 des Patriots n'a pas atteint la cible. C'est plutôt Ryan Logan qui l'a interceptée pour la ramener au milieu du terrain, mettant la table pour la course payante de Blount.



Les Broncos ont atteint la ligne de 31 des Patriots sur la séquence suivante, mais Siemian, sous pression, a passé le ballon à Justin Forsett pour une perte de six verges qui a empêché les siens de tenter un placement.