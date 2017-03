Les Raiders déménagent à Vegas

PHOENIX - Les propriétaires de la NFL ont approuvé le déménagement des Raiders d'Oakland vers Las Vegas, lundi, lors d'une réunion de la ligue.

Le résultat du vote était prévisible après que la ligue et les Raiders eurent révélé qu'ils n'étaient pas satisfaits des dernières offres d'Oakland pour la construction d'un nouveau stade, et Las Vegas a proposé un investissement public de 750 millions $US.

Bank of America a aussi consenti un prêt de 650 millions $ au propriétaire des Raiders, Mark Davis, ce qui a convaincu la plupart des propriétaires de donner leur aval au déménagement d'un troisième club en moins d'un an.



Les Rams sont passés de St. Louis à Los Angeles en 2016, puis en janvier les Chargers ont déménagé leurs pénates de San Diego à Los Angeles. Les Raiders devraient disputer encore deux ou trois saisons dans le secteur de la baie de San Francisco avant de s'installer dans le stade de 1,7 milliard $ qui sera bâti près de la célèbre strip de Las Vegas.



Las Vegas, qui a longtemps été ignorée par la NFL en raison des préoccupations liées aux paris sportifs, obtiendra également cet automne une équipe de la LNH, les Golden Knights.