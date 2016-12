Les Raiders se qualifient pour les séries

SAN DIEGO - Sebastian Janikowski a réussi un placement de 44 verges avec 2:40 à faire, son quatrième du match, et les Raiders d'Oakland ont battu les Chargers de San Diego 19-16, dimanche, pour s'assurer d'une première participation aux éliminatoires depuis 2002.

Les Raiders ont obtenu leur qualification au Qualcomm Stadium, le même terrain sur lequel ils ont subi un revers humiliant de 48-21 face aux Buccaneers de Tampa Bay lors du Super Bowl de 2003, leur dernière présence en séries.



Les partisans des Raiders avaient le dessus sur ceux des Chargers dans la foule de 68 352 personnes, la plus importante de l'année à San Diego.



Les Chargers (5-9) ont été éliminés de la course aux séries quand les Marlins de Miami ont battu les Jets de New York, samedi.



Les Chargers rateront les éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans sous les ordres de Mike McCoy.