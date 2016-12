Les Ravens résistent aux Eagles

BALTIMORE - Les Ravens de Baltimore ont résisté à une tentative de remontée des Eagles de Philadelphie, stoppant une tentative de transformation de deux points avec quatre secondes à écouler au match, et ils ont arraché un gain de 27-26, dimanche après-midi.

Par une journée pluvieuse et venteuse, les Ravens sont demeurés au plus fort de la lutte pour une place dans les séries éliminatoires et ont conservé le contrôle de leur destinée.



Si les Ravens battent les Steelers de Pittsburgh le jour de Noël, puis les Bengals de Cincinnati lors du dernier week-end de la saison régulière, les Ravens termineront au premier rang de la section Nord de l'Association américaine.



Les Ravens (8-6) détenaient une avance de 27-17 avec un peu plus de six minutes à jouer au quatrième quart lorsque le quart Joe Flacco a été victime d'une interception à l'intérieur de la ligne de 10 verges des Eagles (5-9), donnant une autre chance aux visiteurs de revenir dans le match.



Le quart recrue Carson Wentz a dirigé une poussée offensive qui a mené à un placement, avec 2:22 à écouler.



Les Eagles ont repris le ballon à leur ligne de 41 verges avec 1:39 à jouer. Une passe de 24 verges à Zach Ertz et une pénalité pour obstruction ont mené à un majeur de Wentz, sur une course de quatre verges.



Au lieu de tenter d'égaler le score avec un converti, l'entraîneur-chef recrue Doug Pederson a tenté la transformation de deux points. Wentz a tenté une passe dans le centre de la zone payante vers Jordan Matthews, mais celui-ci n'a pu mettre ses mains sur le ballon.



Il s'agissait d'une cinquième défaite de suite pour les Eagles.