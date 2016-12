Les Saints remportent un festival offensif

GLENDALE, Ariz. - Drew Brees a amassé 389 verges par la voie des airs et il a lancé quatre passes de touché, menant les Saints de La Nouvelle-Orléans vers une victoire de 48-41 aux dépens des Cardinals de l'Arizona, dimanche.

Il s'agit du plus haut total de points dans un match de la NFL, cette saison.



Brees, qui n'avait pas lancé une passe de touché et qui avait été intercepté six fois au cours des deux dernières parties, a complété 37 de ses 48 passes.



Brandin Cooks, des Saints (6-8), a capté sept passes pour des gains de 186 verges, un sommet en carrière, dont deux d'entre elles pour des touchés de 65 et 45 verges.



David Johnson a pour sa part obtenu 53 verges au sol et il a attrapé quatre ballons pour 55 verges, pour les Cardinals (5-8-1). Le porteur de ballon est devenu le premier joueur de l'histoire de la NFL à amasser au moins 100 verges de la ligne de mêlée à ses 14 premiers matchs de la saison.



Johnson a inscrit deux majeurs au sol. Il a franchi la zone des buts 17 fois cette saison et il a 30 touchés à ses 30 premières parties en carrière dans la NFL.



Le quart des Cardinals, Carson Palmer, a amassé 318 verges par la passe et deux touchés.



Les deux équipes ont cumulé 913 verges d'attaque. 488 par les Saints et 425 par les Cardinals.



Les Saints ont pris les devants pour de bon en deuxième demie. Brees a rejoint Michael Thomas sur quatre verges pour procurer une avance de 41-34 à sa troupe.



Quelques instants plus tard, Brittan Golden a échappé le ballon et les Saints ont récupéré l'objet ovale grâce à Ken Crawley. Tim Hightower a fait payer les locaux ont franchissant la zone des buts à la suite d'une course de deux verges. Il restait 3:27 à faire à l'affrontement.



Palmer a lancé une passe de touché de 30 verges à John Brown, pour réduire l'écart à 48-41, mais le botté court a quitté le terrain, permettant aux Saints d'écouler les dernières secondes du quatrième quart.