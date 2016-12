Les Saints viennent jouer les trouble-fêtes en battant les Buccaneers

NOUVELLE-ORLÉANS - Mark Ingram a réussi deux touchés au sol et il a gagné le premier jeu décisif en fin de quatrième quart pour permettre aux Saints de La Nouvelle-Orléans d'amoindrir les chances des Buccaneers de Tampa Bay d'accéder aux séries grâce à un gain de 31-24, samedi.

Les Buccaneers (8-7) avaient besoin d'une victoire pour garder le rythme des Packers de Green Bay (9-6) afin de s'emparer de la dernière des deux places des équipes repêchées de la Nationale.



Brees a complété 23 de ses 34 passes pour des gains aériens de 299 verges et un touché. Les Saints (7-8) ont amassé 417 verges totales et ils n'ont commis aucun revirement.



C'est plutôt la défensive des Saints qui a fait le travail alors que Jairus Byrd a intercepté Jameis Winston à deux reprises. La première a mis la table pour un touché d'Ingram et la seconde a stoppé une belle série offensive des Buccaneers.



La défaite des Buccaneers a permis aux Falcons d'Atlanta (10-5) de remporter le titre de la section Sud de la Nationale et aux Giants de New York de s'assurer une place en séries. Maintenant, les Buccaneers doivent gagner leur dernier match et espérer une défaite des Redskins de Washington et des Packers de Green Bay. Si tel est le cas, un bris d'égalité décidera de l'équipe qui accédera aux éliminatoires.



Roberto Aguayo a réduit l'écart à 31-24 grâce à un placement de 35 verges, mais les Buccaneers n'ont pas réussi à récupérer le botté court. Les Saints ont ensuite donné le ballon à Ingram, qui a gagné un important premier essai dans les derniers instants du quatrième quart.



Brandin Cooks a capté cinq passes pour des gains de 98 verges, dont une de 42 verges, pour les Saints. Michael Thomas a lui aussi amassé 98 verges par la passe, mais en six réceptions. Ingram a obtenu 90 verges en 18 courses.



Winston a complété 23 de ses 35 passes pour des gains de 277 verges par la voie des airs. Il a également lancé deux passes de touché, ce qui lui en donne 27 cette saison, égalant du même coup un record d'équipe pour le plus grand nombre au cours de la même campagne.